نجم ليفربول يغيب عن الملاعب بسبب تدخل لاعب مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

قال بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول اليوم الثلاثاء إن لاعب الوسط جيمس ميلنر سيغيب حتى التوقف الدولي الشهر المقبل بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في انتصار ساحق 5-صفر على مضيفه مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع.

وقال ليندرز قبل مواجهة برستون نورث إند في كأس الرابطة غدا الأربعاء إن لاعب الوسط نابي كيتا نجا من إصابة خطيرة بعد تدخل عنيف من بول بوغبا لاعب يونايتد حصل بسببها الدولي الفرنسي على بطاقة حمراء.

وتم استبدال ميلنر وكيتا في المباراة التي أقيمت في أولد ترافورد.

وقال ليندرز للصحفيين "شعر ميلنر بشد في عضلات الفخذ الخلفية. يبدو أنه سيغيب حتى التوقف الدولي.

"بالنسبة لكيتا أشعر بامتنان شديد لتقنية الفيديو التي تساعد في حماية اللاعبين.

"ربما في بعض الأحيان لا تعجبنا بعض القرارات التي يتخذها حكم الفيديو المساعد لكن التقنية صممت لحماية اللاعبين. من حسن حظ كيتا إصابته بكدمة فقط".

وقال مساعد مدرب ليفربول إن لاعب الوسط تياجو ألكانتارا يقترب من العودة بعد إصابته في ربلة الساق بينما تعافى فابينيو أيضا من مشكلة في الركبة أدت إلى استبعاده من مباراة يونايتد.

ويستضيف ليفربول منافسه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الممتاز يوم السبت.

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