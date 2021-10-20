ميسي وصلاح يصنعان فرحة باريس وليفربول.. وخماسية الريال تحطم آمال شاختار

المصدر: متابعة الإمارات اليوم ووكالات

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لاستعادة صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على لايبزج الألماني 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثالثة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز مانشستر سيتي على كلوب بروج البلجيكي 5 / 1، كما شهدت استمرار النجم المصري محمد صلاح في التألق مع ليفربول، وقيادة فريقه للفوز على أتلتيكو 2-3.

وسجل أهداف سان جيرمان كيليان مبابي في الدقيقة التاسعة، وليونيل ميسي (هدفين) في الدقيقتين 67 و74 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي لايبزج أندريه سيلفا في الدقيقة 28، ونوردي موكيلي في الدقيقة 57. ورفع سان جيرمان رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وظل لايبزج بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية سجل أهداف مانشستر سيتي جواو كانسيلو في الدقيقة 30 ورياض محرز (هدفين) في الدقيقتين 43 من ركلة جزاء، و84 وكايل والكر في الدقيقة 53 وكول بالمر في الدقيقة 67.

في المقابل سجل هدف حفظ ماء لكلوب بروج هانز فاناكن في الدقيقة 81. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد كلوب بروج عند أربع نقاط في المركز الثالث.

ووضع ليفربول قدما في الدور الثاني، بعد ثنائية صلاح 8 و77 (ركلة جزاء)، بجانب هدف نابي كيتا، بينما سجل هدفي أتلتيكو الذي لعب على أرضه غريزمان لكن الاخير تلقى البطاقة الحمراء منذ الدقيقة 52 ما أثر سلبا في فريقه.

وفي مباراة أخرى، حطم الريال آمال شاختار الأوكراني، وفاز عليه بخماسية منها ثنائية فينيسيوس، وهدف لرودريغو، وهدف لبنزيمة، بينما تكفل قائد شاختار كريفتسوف بتسجيل الهدف الأول للريال بالخطأ في مرماه.

نتائج جولة الثلاثاء

بورتو 1-0 ميلان

أتلتيكو 2-3 ليفربول

إنتر 3-1 شيريف

شاختار 0-5 الريال

كلوب بروج 1-5 سيتي

سان جرمان 3-2 لايبزيغ

بشكتاش 1-4 لشبونة

أياكس 4-0 دورتموند

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