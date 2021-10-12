اليابان يهزم أستراليا ويعيد خلط الأوراق في تصفيات المونديال

المصدر: وكالات

أنعش منتخب اليابان آماله ببلوغ نهائيات مونديال 2022 بفوزه الصعب على استراليا 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الاسيوية اليوم في سايتاما. وتقدم المنتخب الياباني مبكرا عن طريق او تاناكا (0) قبل ان تدرك استراليا التعادل بواسطة ايدن هروستيتش (70)، لكن لاعب استراليا عزيز بيهيش سجل هدفا خطأ في مرمى فريقه ليمنح اليابان ثلاث نقاط ثمينة. وتجمد رصيد استراليا عند 9 نقاط متقدمة بفارق الاهداف عن السعودية التي تلتقي لاحقا مع الصين، في حين رفعت اليابان رصيدها الى 6 نقاط في المركز الثالث.

وخاض منتخب الساموراي المباراة وهو يدرك تماما بأن أي نتيجة غير الفوز سيعني امكانية الغياب عن العرس العالمي للمرة الاولى منذ عام 1994. وبدأت اليابان المباراة بشكل ضاغط وسنحت لها فرصة افتتاح التسجيل عندما سدد واتارو اندو كرة رأسية خارج الخشبات الثلاث (6). لكن اصحاب الارض افتتحوا التسجيل بعد دقيقتين عندما مرر تاكومي مينامينو كرة زاحفة داخل المنطقة تابعها تاناكا داخل الشباك. وكادت اليابان تضيف الهدف الثاني، لكن يويا اوساكو سدد الكرة بعيدا عن المرمى بعد ان شق طريقه بين اكثر من مدافع استرالي (35).

وكادت استراليا تدرك التعادل خلافا لمجريات اللعب عندما سدد آدم تاغارت كرة قوية ارتدت من القائم آواخر الشوط الاول. وظن المنتخب الاسترالي انه حصل على ركلة جزاء عندما اعيق هروستيتش داخل المنطقة، لكن الحكم تراجع عن قراره بعد مراجعة الفيديو واحتسب ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة ومنها نجح هروستيتش في ادراك التعادل (70).

ورمى المنتخب الياباني بكل ثقله من اجل احراز النقاط الثلاث والبقاء في اجواء المنافسة على احدى البطاقتين المؤهلتين مباشرة الى النهائيات، وكان له ما اراد بالنيران الصديقة عندما حول بيهيش الكرة خطأ داخل مرماه قبل نهاية المباراة باربع دقائق. وتلتقي في هذه المجموعة ايضا عمان مع فيتنام لاحقا.

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