قمة سعودية - يابانية الليلة

المصدر: الرياض ■ أ.ف.ب

يدرك المنتخب السعودي أنه سيخطو خطوة هائلة نحو مونديال قطر 2022 في حال فوزه على ضيفه الياباني، اليوم، في المباراة المرتقبة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لتصفيات النهائيات العالمية.

ذلك لأن إحراز «الأخضر» النقاط الثلاث يعني الابتعاد عن اليابان بفارق ست نقاط في وقت مبكر من التصفيات، علماً بأن منتخب الساموراي تعثر في مستهل مشواره بسقوطه المفاجئ أمام عمان قبل أن يحقق الفوز على الصين. ويحتل الأخضر وصافة المجموعة بست نقاط، وبفارق الأهداف عن الأسترالي المتصدر بالرصيد ذاته، فيما تحتل اليابان المركز الثالث بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن عمان الرابعة، في حين يتذيل المجموعة المنتخبان الفيتنامي والصيني من دون نقاط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news