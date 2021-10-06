أزمة في مونديال اليد بعد دعوة رئيس الأهلي المصري وتجاهل الزمالك

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهد الشارع الرياضي المصري أمس أزمة جديدة بطلها الأهلي والزمالك أيضاً بسبب عدم حضور رئيس اللجنة المكلفة برئاسة نادي الزمالك حسين لبيب، لحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية والمقامة في السعودية، واختلفت الآراء والتصاريح الصحفية للكشف عن حقيقة ما حدث وهل تمت بالفعل دعوة رئيس نادي الزمالك أم لا، في حين حضر رئيسا النادي الأهلي السابق والحالي محمود الخطيب وحسن حمدي إلى الحفل.

وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "كورة كل يوم" المصري أكد حسام النصر، رئيس اللجنة الإعلامية لكأس العالم لكرة اليد للأندية، أن اللجنة المنظمة أرسلت دعوة لرئيس نادي الزمالك للتواجد في حفل الافتتاح، وقال حسام: "كل رؤساء الأندية ورؤساء البعثات والوفود للفرق المشاركة أرسلنا لهم دعوة رسمية من البلد المنظمة والاتحاد الدولي لكرة اليد".

ويلتقي فريق يد الزمالك "بطل إفريقيا" مع برشلونة في إطار منافسات ربع النهائي لكأس العالم لكرة اليد، اليوم الأربعاء على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بجدة.

بالمقابل أوضح المدير التنفيذي لنادي الزمالك حسين السمري، أن حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة بالأبيض، لم يتلق دعوة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي يشارك فيها فريق اليد الأبيض.

وأضاف السمري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "مساء أون تايم" المصري: "رئيس نادي الزمالك لم يتلق أي دعوة لحضور افتتاح كأس العالم، لكن عدم حضور الفريق لحفل الافتتاح ليس له علاقة بعدم توجيه دعوة لرئيس النادي، ولكن لأن السيارة التي كانت من المفترض أن تنقل اللاعبين لم تأت!".

وأكمل المدير التنفيذي مداخلته قائلاً: "رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد هو المنوط بإرسال الدعوات، ولم يدعو الكابتن حسين لبيب كما دعا آخرين، هناك علامة استفهام، عدم دعوة رئيس الزمالك غير مبررة، حتى وإن وجه الدعوة لأخرين، وكان الأولى دعوة رئيس الزمالك باعتبار أن ناديه مشارك في البطولة".

ومن جانب آخر كشف مصدر في الاتحاد الدولي لكرة اليد عن السبب وراء عدم توجيه الدعوة إلى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لحضور حفل افتتاح مونديال كأس العالم للأندية بالسعودية "سوبر جلوب"

وقال المصدر في تصريحات لموقع "بطولات" المصري: "رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، له الحق بدعوة بعض الشخصيات لحضور مثل تلك الفعاليات العالمية"، في إشارة إلى أن سبب حضور الخطيب وحسن حمدي أنه تمت دعوتهما بشكل شخصي من رئيس الاتحاد الدولي.

وأضاف: "لا يوجد أي بروتوكول يجبر الاتحاد الدولي أو رئيسه بدعوة رؤساء الأندية المشاركة في البطولات، والأمر يكون بالتنسيق مع اللجنة المنظمة".





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