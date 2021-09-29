ناد عمره 24 سنة يهزم الريال.. وميسي يحتفل بأول أهدافه مع سان جرمان

المصدر: متابعة الإمارات اليوم ووكالات

شهد دوري أبطال أوروبا اليوم مفاجأة تاريخية، بعد أن تلقى ريال مدريد خسارة غير متوقعة على أرضه وبين جمهوره من فريق شيريف تيراسول المولدوفي 1-2، وهو النادي الذي لا يتعدى عمره 24 سنة.

ويتصدر شيريف المجموعة الرابعة بست نقاط بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي وتوقف رصيد الريال عند ثلاث نقاط في المركز الثاني ويحل إنتر في المركز الثالث بنقطة واحدة وهو نفس رصيد شاختار متذيل الترتيب.

بينما في المقابل، ظهر ميسي وهدفه الأول مع باريس سان جيرمان الفرنسي خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 2 / صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتقدم سان جيرمان بهدف سجله إدريسا جاي في الدقيقة الثامنة وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وهذا هو الهدف الأول لميسي مع سان جيرمان الذي انتقل إليه هذا الصيف بعد 21 عاما قضاها في نادي برشلونة. ورفع سان جيرمان رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام كلوب بروج، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى واصل المهاجم المصري الدولي محمد صلاح ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفين ليقود فريقه ليفربول إلى فوز كبير ومهم 5 / 1 على مضيفه بورتو البرتغالي. وأكد ليفربول بدايته القوية في دور المجموعات للبطولة هذا الموسم حيث حقق انتصاره الثاني على التوالي ليظل متربعا بمفرده على صدارة المجموعة برصيد ست نقاط مقابل.

نتائج جولة الثلاثاء

أياكس 2-0 بيشكتاش

شاختار 0-0 الإنتر

سان جرمان 2-0 مان سيتي

لايبزيغ 1-2 كلوب بروج

دورتموند 1-0 لشبونة

ميلان 1-2 أتلتيكو

بورتو 1-5 ليفربول

الريال 1-2 شيريف

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