حقيقة تعاقد الأهلي مع غروس خلفاً لموسيماني

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهدت الساحة الرياضية المصرية الكثير من الأقاويل حول رغبة النادي الأهلي المصري في البحث عن مدرب جديد خلفاً للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عقب خسارة الأهلي لبطولة كأس السوبر المصري وقبلها بطولة الدوري، من جانبه تناول الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، في برنامجه الإذاعي نفس الموضوع، حيث نفى ما تردد عن إقالة المدرب الجنوب إفريقي موسيماني. وقال شوبير: "كل ما يثار حول مفاوضات الأهلي مع جروس لا أساس له من الصحة، موسيمانى باق في الأهلي ولا أساس من الصحة لتفاوض الأهلي مع غروس".

وانتشر مؤخراً خبر مفاوضات الأهلي المصري مع المدرب السويسري كريستيان غروس، وهو المدرب الذي تجمعه علاقة عدائية مع رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، بعدما أطاح به من تدريب الفريق قبل أسابيع قليلة من نهاية دوري عام 2019.

وفي نفس السياق ذكر موقع "الأهلي أون لاين" أن مصدر داخل النادي الأهلي أكد أنه تم بالفعل طرح اسم غروس من بعض الوكلاء لتدريب الأهلي، مشيراً إلى أنه حتى الان الأهلي لم يتفاوض مع أي مدير فني وما يتم هو طرح اقتراحات.

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