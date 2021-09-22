الأهلي المصري.. غرامات مالية كبيرة بعد خسارة السوبر المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أعلن النادي الأهلي المصري عن توقيع غرامة مالية كبيرة على لاعبي الفريق الأول وجميع أعضاء الفريق الأول من أجهزة فنية وإدارية، وذلك عقب خسارة الفريق لبطولة كأس السوبر المصري في افتتاحية الموسم الجديد أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وقرر رئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب، في بيان ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي أنه تم خصم مبلغ 300 ألف جنيه مصري من كل لاعب بالفريق الأول بعد خسارة كأس السوبر، وطبق النادي الخصم أيضاً على مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقًا لرواتبهم.

وكان طلائع الجيش قد حقق المفاجأة ونجح في التتويج بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الأهلي المصري بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف، وأكد بيان النادي الأهلي المعلن خلاله العقوبات أنها جاءت انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.







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