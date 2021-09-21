كم مرة تم استبدال ميسي في المباريات منذ عام 2010.. رقم لا يصدق

المصدر: دبي-الامارات اليوم.



نادرا ما يتم استبدال الارجنتيني ليونيل ميسي خلال المباريات وبحسب شركة اوبتا للاحصائيات، فان ميسي خرج من الملعب في مباراة بيتية 18 مرة في 371 مباراة منذ عام 2010 عندما كان الامر يتعلق باصابته او يكون فريقه قد حسم النتيجة في صالحه في وقت مبكر من المباراة. اما في صفوف الارجنتين فأكمل جميع مباريات منتخب بلاده منذ عام 2014.

وهذا يعني أن ميسي لم يتم استبداله اطلاقاَ بالطريقة التي فعلها مدربه الحالي الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقام بوكيتينو خلال مباراة باريس سان جرمان أمام ليون الاحد الماضي ضمن الدوري الفرنسي، باستبدال ميسي في الدقيقة 76 واشراك الظهير الايمن المغربي اشرف حكيمي بدلا منه.

وانتهت المباراة بفوز صعب لفريق باريس سان جرمان 2-1.

وفوجىء ميسي المنتقل الى سان جرمان الشهر الماضي قادما من برشلونة بخطوة مدربه ورفض مصافحته لدى خروجه من ارضية الملعب وتوجه الى مقعد اللاعبين الاحتياطيين حيث بدا عليه الذهول كونها المرة الأولى في حياته التي يتم التعامل معه بهذه الطريقة.

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