البرازيلي مارينهو يطلب من سانتوس الانتقال إلى الدوري الإماراتي

المصدر: أحمد طارق- دبي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن اللاعب ماريو سيرجيو "مارينهو" طلب من إدارة نادي سانتوس البرازيلي السماح له بالانتقال إلى دوري أدنوك للمحترفين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة "أتريبونا" أن نادي سانتوس تلقى عروضاً من الدوري الإماراتي للتعاقد مع مارينهو ولكن إدارة النادي لم تناقش هذه العروض، مشيرة إلى أن اللاعب البرازيلي أبدى استياؤه من عدم السماح له بالرحيل.

وأضافت: "الانتقال إلى الإمارات هو حلم مارينهو وليس الذهاب إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية، إذ أنه هناك 3 أندية أبدت رغبتها في التعاقد معه، بينما شدد رئيس نادي سانتوس البرازيلي أندريس رويدا أنه لن يتم مناقشة أي عرض لبيع رويدا إلا إذا كان المقابل المادي جيداً".

وأشارت إلى مارينهو يراهن على استمرار فتح باب القيد في الدوري الإماراتي، مبينه أنه قد يتم بيع اللاعب خلال الأيام المقبلة خصوصاً أن سوق الانتقالات الصيفية في الإمارات سينتهي في 4 أكتوبر المقبل.

يذكر أن مارينهو 31 عاماً يلعب في خط الهجوم ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، ويمتد عقده مع سانتوس حتى 31 ديسمبر 2022، إذ بدأ مسيرته في فريق الناشئين بنادي ألاغوانو قبل أن ينضم إلى فريق الشباب في سانتوس في 2007، وخاض اللاعب البرازيلي تجارب عدة في البرازيل أبرزها مع فلومينينسي وإنترناسيونال وكروزيرو، بينما خاض تجربة احترافية واحدة خارج البرازيل باللعب في صفوف شانغتشون الصيني في موسم 2017-2018 قبل أن ينتقل إلى غريميو البرازيلي ثم يعود إلى سانتوس في مايو 2019.

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