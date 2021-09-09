كريستيانو رونالدو يواصل تسجيل الأرقام القياسية.. يتفوق على ميسي مجدداً

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

واصل النجم الأسطوري البرتغالي كريستيانو رونالدو، تسجيل الأرقام القياسية بعدما أقبل مشجعو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على شراء قميصه من المتاجر الرياضية بقيمة 32.5 مليون جنيه إسترليني في غضون 12 ساعة، كما أصبح قميص الفريق الإنجليزي هو الأكثر مبيعًا في تاريخ موقع "Fanatics"، المختص في بيع قمصان الفرق الرياضية عالمياً.

وكان النجم البرتغالي قد اقتحم سوق الانتقالات الصيفية معلناً عن صفقة من العيار الثقيل بانتقاله من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد، وبمجرد طرح قميصه الشهير بالرقم 7 في متاجر مانشستر يونايتد الرسمية، فإنه حطم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت شبكة "ESPN" التلفزيونية الأمريكية، أن كريستيانو رونالدو تفوق في المبيعات على قمصان النجوم من مختلف الرياضات، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في الصيف مجاناً قادماً من برشلونة، كما تفوق على قميص توم برادي عندما انضم إلى فريق تامبا باي بوكانيرز الأمريكي، وأيضاً تفوق على قميص نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس عندما انتقل إلى فريق لوس أنجلوس ليكرز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news