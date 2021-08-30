زوما من تشلسي إلى وست هام بـ 25 مليون جنيه إسترليني

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

انتقل المدافع الفرنسي كورت زوما من تشلسي الإنجليزي الى جاره اللندني وست هام يونايتد، بحسب ما أعلن الأخير، أول من أمس، وذلك في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ25 مليون جنيه إسترليني.

ووقّع ابن الـ26 عاماً عقداً يمتد لأربعة أعوام، تاركاً الفريق الذي وصل إليه عام 2014 وتوّج معه بلقبي الدوري الإنجليزي عامي 2015 و2017، وكأس رابطة الأندية المحترفة عام 2015، ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكأس السوبر الأوروبية هذا الصيف.

وقال زوما لتلفزيون فريقه الجديد: «أنا سعيد وفخور جداً»، كاشفاً: «المفاوضات مع المدرب الأسكتلندي ديفيد مويز، كانت سريعة جداً. شعرت بأنه يريدني حقاً أن أنضم الى الفريق».

ورأى الفرنسي أنه ينضم الى «فريق جيد بدأ الموسم بطريقة جيدة جداً».

ويتصدر وست هام ترتيب الدوري الممتاز مؤقتاً بسبع نقاط من ثلاث مباريات، لكنه عانى دفاعياً بعدما اهتزت شباكه خمس مرات، آخرها هدفان في التعادل مع الجار الآخر كريستال بالاس 2-2.

ورحب مويز بزوما في فريقه، قائلاً: «إنه لاعب تابعته منذ فترة. كنا حريصين على اتمام الصفقة. كان دائماً خيارنا الأول، وأنا سعيد جداً لأنه أصبح الآن لاعبنا».

وسيكون وست هام المغامرة الإنجليزية الرابعة للاعب سانت إتيان السابق، إذ سبق له أن دافع أيضاً عن ألوان ستوك سيتي وإيفرتون على سبيل الإعارة من تشلسي، الذي أعاره أيضاً عام 2014 لفريق بداياته الكروية سانت إتيان.

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