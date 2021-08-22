موعد تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري على حساب الأهلي بعد غياب 6 سنوات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

ينتظر فريق الزمالك التتويج بلقب الدوري المصري لأول مرة بعد غياب 6 سنوات وبالتحديد منذ أن توج باللقب رقم 12 موسم 2014-2015، حيث من المنتظر أن يخوض الفريق مباراته بالجولة قبل الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل وهي المباراة التي يحتاج فيها الفريق للفوز لكي يتوج بلقب الدوري رسمياً بغض النظر عن مواجهة الأهلي أمام الجونة أو مواجهات الجولة الأخيرة من البطولة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي، ويعني الفوز على الإنتاج الحربي الذي ضمن الهبوط إلى دوري الهواه، في مباراتهما يوم الثلاثاء، تتويج الأبيض بينما يعني التعادل أو الهزيمة تجدد آمال الفريق الأحمر في المنافسة بالجولة الأخيرة حال تفوق الأهلي على الجونة، لتزداد المنافسة.

وأغلق الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ملف الفوز الأخير على سيراميكا كليوباترا وطالب لاعبيه بالتفكير في لقاء الإنتاج وتحقيق الفوز الثامن على التوالي، ويذكر أن تاريخ مواجهات الزمالك مع الإنتاج في صالح الفريق الأبيض حيث تقابل الفريقين في 20 مواجهة فاز الزمالك 13 مرة مقابل 5 تعادلات، وهزيمتين فقط، ولكن نجح مدرب الإنتاج أحمد كشري في الفوز على الزمالك الموسم الماضي عندما كان يقود فريق أسوان.

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