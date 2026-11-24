بات الزمالك أقرب ملاحقي بيراميدز في الدوري المصري بعد مباراتي الجولة التاسعة مساء الاثنين 23 نوفمبر. ورفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة من تسعة انتصارات متتالية، مقابل 22 للزمالك و20 للأهلي، لتتغير هوية صاحب المركز الثاني ويتسع الفارق الذي يفصل المتصدر عن أقرب منافسيه.

ودخل الأهلي الجولة وهو يملك فرصة تقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة حال الفوز عليه. وكان الفريق الأحمر يملك 20 نقطة مقابل 24 لمنافسه، لكن خسارته المواجهة المباشرة بهدفين دون رد أبقت رصيده على حاله ورفعت الفارق إلى سبع نقاط. وهكذا خرج الأهلي من الجولة وهو يحتاج إلى تعثر بيراميدز في أكثر من مباراتين حتى تتاح له فرصة اللحاق به.

وكان الزمالك قد أنجز مهمته أمام الجونة بفضل سبع دقائق حاسمة للمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، الذي سجل في الدقيقتين العاشرة و17. وقلّص محمد رضا الفارق للجونة في الدقيقة 89، لكن الزمالك احتفظ بتقدمه وحقق انتصاره السابع في تسع مباريات، مقابل تعادل وهزيمة.

والمكسب الأهم للزمالك أنه حوّل تأخره بنقطة عن الأهلي قبل الجولة إلى تقدم بنقطتين عليه. أما بيراميدز فخرج بالمكسب الأكبر، إذ بدأ الجولة متقدمًا بأربع نقاط على أقرب ملاحقيه وأنهاها متقدمًا بخمس، بعدما تغلب خارج ملعبه على الفريق الذي كان يطارده مباشرة.