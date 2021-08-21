أزمة عمر خريبين تنتهي بالعودة إلى قائمة المنتخب السوري

المصدر: جوني جبور-دبي

شهدت قائمة المنتخب السوري لكرة القدم، التي استدعاها المدرب الوطني نزار محروس، إلى معسكر "نسور قاسيون" الخارجي في قطر، عودة مهاجم الوحدة الإماراتي عمر خريبين إلى القائمة، بعد أن تم استبعاده عن المنتخب منذ نوفمبر العام الماضي جراء خلاف جمعه مع المدير الفني السابق للمنتخب، المدرب التونسي نبيل معلول.

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائمة موسعة للمنتخب الأول، ضمت 43 لاعباً، يتقدمهم نجم أهلي جدة السعودي عمر السومة رغم تعرضه للإصابة قبل أيام في مباراة فريقه أمام الحزم بالدوري السعودي، بجانب مهاجم الوحدة الإماراتي عمر خريبين، في إعلان رسمي عن انتهاء الأزمة التي رافقت اللاعب نوفمبر الماضي مع المدرب معلول، واتخاذ اتحاد الكرة بحقه قرار بمنع تمثيل المنتخب "مدى الحياة".

وشهدت القائمة الموسعة ايضاً، دعوة لاعبين مغتربين للمرة الأولى، هم خليل الياس، وعبد الرحمن ويس، والياس هدايا، فيما غابت عن القائمة بعض الأسماء التي سبق أن تألقت مع "نسور قاسيون"، أبرزهم لاعب الوسط المهاجم مارديك ماردكيان، والمدافع أحمد الصالح، والظهير الأيمن حسين جويد.

ويخوض المنتخب السوري، في معسكره الخارجي بقطر، تجربة ودية، تجمعه مع المنتخب الجزائري، قبل التوجه إلى إيران للقاء منتخبها الأول في الثاني من سبتمبر، في افتتاح منافسات المجموعة الآسيوية الأولى، ضمن الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022، على أن يتبع في السادس من الشهر ذاته، بلقاء "نسور قاسيون" مع منتخب الإمارات، الذي سيقام على استاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب منتخب سورية، كل من منتخبات الإمارات وإيران وكوريا الجنوبية والعرق ولبناء، فيما تضم المجموعة الثانية، منتخبات، اليابان والسعودية والصين وعمان وأستراليا وفيتنام، على أن يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني عن كلتا المجموعتين إلى نهائيات كأس العالم 2022، ويفرض على أصحاب المركز الثالث، خوض ملحقٍ آسيوي لتحديد المتأهل للملحق العالمي.

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