تركي آل الشيخ يرفض العودة للاستثمار الرياضي في مصر

المصدر: سيد مصطفى- دبي

رفض رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، العودة مجدداً للاستثمار الرياضي في مصر بعد أن تلقى عرضين من أندية محلية أحدهما يلعب في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكشفت تقارير صحافية في مصر أن "آل الشيخ"، أبلغ حاملي العرضين أنه اتخذ قراراً نهائياً بعدم الاستثمار الرياضي في مصر بعد تجربة نادي بيراميدز، مشدداً على أن تركيز الحالي مع نادي الميرا الذي يملكه في الدوري الإسباني.

وتعرض تركي آل الشيخ لحملة جماهيرية كبيرة من أنصار النادي الأهلي بعد أن دخل في خلافات مع الإدارة الحالية التي يترأسها محمود الخطيب.

ونجح رئيس هيئة الترفيه في السعودية في شراء نادي بيراميدز، والذي نجح خلال موسم واحد فقط أن يكون منافساً قويا لقطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

لكن ملكية نادي بيراميدز انتقلت بعد ذلك إلى رجل الاعمال الاماراتي سالم الشامسي الذي اشترى حصة النادي كاملة من تركي آل الشيخ.

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