تعرف إلى موعد الظهور الرسمي الأول لميسي مع سان جيرمان

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت شبكة "سي بي إس سبورت"، عن احتمالية تسجيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الظهور الرسمي الأول بقميص فريقه الجديد سان جيرمان، يوم الجمعة المقبل، في لقاء ضد فريق بريست، لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي، أو في 29 من الشهر الجاري ضد فريق ريمس.

وأشارت "سي بي إس سبورت"، إلى أن عدم مشاركة ميسي في أي من لقائي "بريست" و"ريمس"، فأنه الظهور الأول سيؤجل حتى 12 من سبتمبر المقبل، على اعتبار أن الدوري الفرنسي سيتوقف مطلع الشهر المقبل لمدة أسبوعين، لإفساح المجال، أمام اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في المباريات الدولية، الأمر الذي قد يدفع بميسي للتوجه إلى الأرجنتين والانضمام إلى منتخب بلاده في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتتلهف جماهير باريس سان جيرمان، لمشاهدة النجم الأرجنتين ليونيل ميسي، المنضم حديثاً لصفوف الفريق الباريسي قادماً من برشلونة الإسباني، لخوض أولى مبارياته مع الفريق، وذلك بعد أن تابع "البرغوث" يوم السبت الماضي من المدرجات فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورغ بنتيجة (4-2).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news