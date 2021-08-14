ميسي ونيمار خارج قائمة سان جيرمان في مواجهة ستراسبورج

المصدر: وكالات

يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة فريق باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورج المقررة اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليتأجل بذلك الظهور الأول لميسي مع فريقه الجديد.

وأبرمت صفقة انتقال الأرجنتيني الدولي ميسي إلى باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي قادما من برشلونة الإسباني، لكن اللاعب لا يزال بانتظار مشاركته الأولى منذ نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أميركا) في العاشر من يوليو الماضي، علما بأنه تدرب مرتين مع فريقه الجديد.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان مساء أمس الجمعة إنه لن يقوم بأي مخاطرة فيما يتعلق بلياقة ميسي، وقد تأكد اليوم أنه لن يشارك في مباراة ستراسبورج حيث غاب عن قائمة من 22 لاعبا أعلنها بوتشيتينو للمباراة.

كذلك غاب عن القائمة النجم البرازيلي نيمار الذي لا يزال يستعيد لياقته بعد مشاركته مع المنتخب البرازيلي في كوبا أميركا، كما غاب جيانلويجي دوناروما ولياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا.

وجرى الإعلان أمس الجمعة عن أن سيرخيو راموس، الذي انضم حديثا سان جيرمان في صفقة انتقال حر من ريال مدريد الإسباني في يوليو الماضي، سيغيب عن الملاعب إلى ما بعد فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل، بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن تسلط الأضواء على ما سيقدمه كيليان مبابي في مواجهة ستراسبورج، التي ستشكل، في حالة مشاركته، المباراة رقم 150 له في الدوري الفرنسي مع فريقي سان جيرمان وموناكو.

وكان سان جيرمان استهل مشواره في الدوري الفرنسي هذا الموسم بالفوز على تروا 2 / 1 يوم السبت الماضي ويتطلع إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في بداية الموسم، وذلك للمرة الأولى خلال ثلاثة أعوام.

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