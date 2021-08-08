ميسي يحزم أمتعته ويغادر برشلونة إلى ناديه الجديد

المصدر: وكالات

ذكرت صحيفة ليكيب أن ليونيل ميسي سيسافر إلى باريس اليوم الأحد للخضوع إلى الفحوص الطبية في باريس سان جيرمان مساء الأحد أو صباح الاثنين.

وقالت الصحيفة الفرنسية نقلا عن مصادر أرجنتينية إن اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما والنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اقتربا من التوصل لاتفاق.

وودٌع النجم الارجنتيني ليونيل ميسي نادي برشلونة الاسباني الذي امضى في صفوفه اكثر من 20 عاما، بالدموع معترفا في الوقت ذاته بامكانية انتقاله الى باريس سان جرمان الفرنسي على الرغم من انه لم يوقع مع احد حتى الان.

وعقد ميسي مؤتمرا صحافيا للحديث عن رحيله عن برشلونة ولدى صعوده الى المنصة وسط تصفيق الحاضرين أجهش بالبكاء. وبعد ان تمالك انفاسه قال في مستهل حديثه "لم اتصور اطلاقا الرحيل عن برشلونة لأنني للحقيقة لم افكر بهذا الامر. كنت اريد وداعا مع الجميع على ارضية الملعب".

واضاف "هذا العام، كنت انا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا ما كنا نريده اكثر من اي شيء آخر. الرحيل صعب وقاس".

وتابع "لا زلت غير مصدق بأني ساترك هذا النادي وتغيير حياتي. انا اعشق هذا النادي. اما الان فيتعين علي الانطلاق من نقطة الصفر. لم اكن مستعدا لهكذا سيناريو بصراحة".

واوضح "لقد اعطيت كل شيء لهذا النادي من اليوم الاول حتى الاخير. لقد عشت في صفوف النادي اوقاتا جيدة واخرى صعبة، لكن الناس هنا اظهروا حبهم تجاهي وهذا سيبقى معي الى الابد".

وعن امكانية انتقاله الى سان جرمان "ثمة امكانية لذلك لكني لم اوقع مع احد. اندية عدة ابدت رغبتها، وبالتالي لا شيء مقفل، لا شيء موصد والامور مفتوحة".

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