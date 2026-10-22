كورتوا يكشف الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة قبل "كلاسيكو الأرض"

استبق البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد مباراة الكلاسيكو بمواجهة برشلونة المقررة الأحد (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات)، معتبرا أنه من "الطبيعي" أن يحظى النادي الملكي بـ"إشادة أقل" مقارنة بمنافسه الكاتالوني متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم من دون أي هزيمة حتى الآن.

وصرّح كورتوا عقب الفوز على لايبزيغ الألماني 4-1 في الجولة الثالثة للمجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا قائلا "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، بالطبع، لكننا نشعر بالثقة. إذا أردنا تقليص الفارق (6 نقاط)، فنحن مطالبون بالذهاب إلى هناك لتحقيق الفوز. يجب الاعتراف بأنهم كانوا أقوياء للغاية في الدوري الإسباني. علاوة على ذلك، سنلعب على أرضهم، لكني أثق في فريقنا".

وأضاف موضحا "هل هناك فارق كبير بيننا؟ لا، لا أعتقد ذلك. نحن فريقان مختلفان، ونقدم أسلوبين مختلفين في كرة القدم. إنهم فريق يعتمد بشكل كبير على الهجوم، ولهذا السبب يتم الحديث عنهم أكثر. لكن صحيح هم فعالون للغاية ويسجلون الكثير من الأهداف. وهذا سيكون مفتاح المباراة: النجاح في كبح جماح هجومهم، والتسجيل عندما تتاح لنا الفرص".

ورغم ذلك، أقرّ الحارس البلجيكي البالغ 34 عاما بأنه من الطبيعي أن يحصل فريق يحتل المركز الثالث أو الرابع في الدوري على إشادة أقل مقارنة بالفريق المتصدر.

وسيحل ريال مدريد، الثالث برصيد 21 نقطة، ضيفا على ملعب "كامب نو" الأحد، في محاولة لتقليص الفارق مع غريمه الكاتالوني المتصدر بالعلامة الكاملة (27 نقطة)، والذي تعرض الثلاثاء لأول هزيمة له هذا الموسم في مختلف المسابقات وجاءت في الجولة الثالثة من دوري الأبطال أمام باريس سان جرمان الفرنسي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، بنتيجة 2-4.