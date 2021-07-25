مصر تهدد الأرجنتين بسيناريو إسبانيا.. وفرنسا لتعويض الخسارة المذلة

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

تعوّل مصر على نتيجتها الافتتاحية الجيدة أمام إسبانيا في مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو، عندما تصطدم بعقبة الأرجنتين في الجولة الثانية اليوم، فيما تنتظر السعودية المتعثرة في الجولة الأولى مهمة شاقة أمام ألمانيا القوية. وكانت مصر تعادلت سلباً دون أهداف في المباراة الأولى في سابورو، فيما سقطت الأرجنتين أمام أستراليا صفر-2.

ومسابقة كرة القدم المخصّصة للاعبين دون 23 عاماً باستثناء ثلاثة فوق هذا السن، لم تجذب الكثير من نجوم المستديرة، نظراً لازدحام الروزنامة وانطلاقها بعد اختتام كأس أوروبا وكوبا أميركا. وتعوّل مصر التي حلت رابعة في 1928 وبلغت ربع النهائي في 1924 و1984 و2012، على الحارس محمد الشناوي، والمدافعين أحمد حجازي ومحمود حمدي «الونش» والمهاجم رمضان صبحي. وحذّر المدرب شوقي غريب من التهاون أمام الأرجنتين مؤكداً صعوبة المباراة وأن الخصم سيحاول تعويض سقوطه الافتتاحي أمام أستراليا.

في جانب آخر، تبدو مهمة منتخب السعودية أصعب، بعد سقوطه افتتاحاً أمام ساحل العاج 1-2. وصحيح أن ألمانيا سقطت أمام البرازيل حاملة اللقب 2-4، إلا أنها قلصت الفارق إلى 2-3 عندما كانت تلعب بـ10 لاعبين. ورأى مدرب السعودية سعد الشهري أن مباراة ساحل العاج «أصبحت من الماضي» لكنه «سعيد» بأداء اللاعبين بشكل عام. وبعد أن منيت بخسارة قاسية برباعية من المكسيك، تسعى فرنسا للتعويض ضمن المجموعة الأولى، حين تواجه جنوب إفريقيا، بينما تلتقي اليابان المضيفة منتخب المكسيك. وسيعول منتخب الديوك على مهاجمه المخضرم أندريه بيار جينياك (35 عاماً) صاحب الهدف الوحيد في المباراة الأولى.

• الخسارة ممنوعة على الأخضر السعودي بعد الهزيمة من ساحل العاج في المباراة الأولى.

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