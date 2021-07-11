الأرجنتين والبرازيل.. أسباب صادمة أفقدت نهائي كوبا أميركا المتعة من بينها ميسي!

المصدر: محمد الحتو - دبي

خلت المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا بين الأرجنتين والبرازيل التي أقيمت فجر الأحد، وتوج بلقبها "راقصو التانغو" إثر الفوز بهدف نظيف سجله الفنان دي ماريا، من متعة كرة القدم الحقيقية، لأسباب عدّة يتقدمها الأداء المهزوز للحكم الأوروغويانى إستيبان أوستوجيتش، وسوء أرضة استاد "ماراكانا"، والتوتر الزائد عن الحد لدى اللاعبين، فضلاً عن تخلي بعض النجوم ومنهم البرازيلي نيمار عن جماعية الأداء، وإفساد الهجمات وافتعاله المشكلات مع مدافعي الأرجنتين، وعدم ظهور ليونيل ميسي بالهيئة الفنية المطلوبة وإهداره فرصة لا تضيع!.

وتصدر الحكم أوستوجيتش المشهد المظلم في المواجهة بعد فشله في التعامل مع المجريات وعدم قدرته السيطرة على اللاعبين، فتحول المستطيل الأخضر من ملعب إلى حلبة قتال بين اللاعبين توقفت بسببها المباراة واستنزف من وقتها الأصلي الكثير!.

ومنذ انطلاق صافرة البداية بدأت الالتحامات القوية بين لاعبي المنتخبين وأصيب عدد من اللاعبين مرات عدة وتوقفت المجريات مراراً وتكراراً وكان أكثر من لاعب في كلا المنتخبين يستحقون البطاقة الحمراء نتيجة تعمد الخشونة، وتحديداً قلب الدفاع أوتاميندي المتهور في اندفاعاته حتى أنه أعاق نيمار بجرفه عن الأرض لكن الحكم لم يحمِ النجوم إذ أن تأخره في إشهار البطاقة الصفراء دفع لاعبين للتمادي في خشونة الأداء.

وفي الوقت الذي انتظرت فيه الجماهير تحسن الأداء في الشوط الثاني خصوصاً أن المواجهة يفترض بها أن تكون من العيار الثقيل بين منتخبين غريمين يضمان نخبة لاعبي الأندية الأوروبية، فإنها فوجئت بسلوكيات خارج النص من اللاعبين أسهم فيها طاقم التحكيم لدرجة أن حكم الساحة الأوروغوياني فقد التركيز تماماً وأخطأ في تقدير الكثير من الكرات وكانت قراراته عكسية! ولم يستجب حتى لمساعديه حكمي الراية في أكثر من حالة.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، إذ تجاهل الحكم العودة إلى تقنية الفيديو أكثر من مرة وتحديداً في الكرة التي أعاق فيها المدافع الأرجنتيني اللاعب البرازيلي البديل باربوسا في الشوط الثاني وطالب معها نجوم السامبا بركلة جزاء لمصلحتهم، وسط حالة من الغضب سيطرت على جهازهم الفني بقيادة المدرب تيتي فيما وقف لاعب ريال مدريد كاسيميرو أمام الحكم مصفقاً، مشككاً في صدق نواياه، ولم يتخذ معه الحكم أي إجراء.

وامتدت سلبيات المباراة لتشمل أفضل لاعب في البطولة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم يكن عند الموعد وقدم أقل مجهود كما أنه أهدر فرصة لا تضيع في الشوط الثاني حين انفرد تماماً بالحارس البرازيلي لكنه سقط بشكل غريب، وكذلك الحال لمدافع السامبا تياغو سيلفا الذي فقد اتزانه وأعاد كرة لحارس المرمى لا يمكن تصديقها!.

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