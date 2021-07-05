"فيفا" يقلص عقوبة الزمالك المصري

المصدر: وكالات

أعلن نادي الزمالك المصري عن تلقيه إخطاراً رسمياً من الإتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)، يفيد بتقليص العقوبة الموقعة على النادي من مليون و700 الف يورو إلى 450 الف لصالح المدير الفني البرتغالي السابق للفريق جايمي باتشيكو.

وأوضح الزمالك عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، أن لجنة فض المنازعات بالفيفا، أقرت بأحقية باتشيكو في الحصول على 450 ألف يورو فقط تسدد خلال 45 يوما بعد أن اقتنعت بمبررات الزمالك.

وفي نفس السياق، أقرت لجنة فض المنازعات بالفيفا أيضا بحصول مساعدي باتشيكو على 80 ألف يورو بدلا من 320 ألف يورو حصلا عليها نتيجة الحكم الأول منذ ما يقرب من شهر.

وقال عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق طالب الفيفا بمبلغ مليون و 700 ألف يورو في القضية التي رفعها ضد نادي الزمالك كما طالب مساعداه بمبلغ 320 ألف يورو، وهو ما يعني أن إجمالي المديونية على الزمالك يقدر ب 2 مليون يورو وفقا لعقودهم.

وأضاف أنه تم تخفيض المبلغ إلى مليون و 500 ألف يورو بنسبة 75 بالمئة من المديونية.

وتابع أن المبلغ المطلوب الآن هو 450 ألف يورو فقط لباتشيكو منهم 250 الف يورو مستحقات متاخرة، ومبلغ 40 ألف يورو لكل مدرب، أي مبلغ 80 الف يورو لكلا المساعدين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news