مفاجأة في الزمالك.. قرار جديد يحدد مصير أحمد فتوح ويفتح باب الرحيل

دخل مستقبل الظهير الأيسر لنادي الزمالك المصري، أحمد فتوح، مرحلة جديدة من الغموض، بعدما كشفت تقارير صحافية عن تجميد إدارة النادي ملف تجديد عقد اللاعب، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط تساؤلات بشأن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحف مصرية، نقلاً عن مصدر مسؤول داخل الزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب قرر تأجيل ملف تجديد عقد فتوح لحين تولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي رسمياً، على أن يتولى تقييم موقف اللاعب واتخاذ القرار المناسب بشأن استمراره أو رحيله.

وفي المقابل، أكد مصدر بالنادي أن الإدارة لم تعقد أي جلسات رسمية مع فتوح لمناقشة التجديد أو المطالب المالية، موضحاً أن تأجيل المفاوضات يشمل عدداً من اللاعبين، في ظل إعطاء الأولوية لتسوية المستحقات المالية المتأخرة.

وتزداد أهمية الملف مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، التي تتيح للاعب التفاوض بشأن مستقبله وفقاً للوائح، إذا دخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده.

ويأتي الغموض بشأن مستقبل فتوح بالتزامن مع توتر علاقته بجماهير الزمالك، التي وجهت إليه انتقادات خلال المباريات الأخيرة، فيما لم يعلن النادي حتى الآن اتخاذ قرار نهائي بشأن رحيله أو تجديد عقده.