خفضت دار الأزياء غوتشي التابعة لمجموعة كيرينغ أسعار مجموعة من حقائب اليد والأحذية والملابس الجاهزة.

وخفضت الشركة سعر حقيبة بادلوك الصغيرة ذات المقبض العلوي في فرنسا من: 3500 يورو (نحو 14 ألف درهم) في يوليو إلى 2450 يورو (نحو 9871 درهماً).

ولم تعلن غوتشي التخفيضات بالأسعار لكن المتسوقين لاحظوها

وذكرت مجلة NSS في أغسطس أن أحذية غوتشي الرياضية التي كانت تُباع بـ 800 يورو (3223 درهماً) انخفضت إلى 560 يورو (2256 درهماً).

وفي الصين، انخفض سعر حقيبة ميركاتو من المجموعة الأولى للمدير الإبداعي ديمنا من 25500 يوان (13770 درهماً) إلى 20000 يوان (11016 درهماً)، وفقاً لموقع جيميان.

ووصفت كيرينغ الأمر بأنه إعادة هيكلة لهيكل التسعير وليس استراتيجية تخفيضات. وقالت إن الزيادات السابقة دفعت أسعار بعض المنتجات إلى ما يفوق ما يرغب العملاء في دفعه.

تأتي هذه التخفيضات بالتزامن مع تغير طريقة إنفاق الطبقة القادرة على شراء المنتجات الفاخرة لطريقة تسوقها.

وبلغت إيرادات غوتشي في الربع الثالث 1.29 مليار يورو، بانخفاض قدره 6% عن العام الماضي، لتواصل الانخفاض للربع 13 على التوالي.