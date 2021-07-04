موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يخوض فريق الأهلي المصري اليوم الأحد لقاءاً صعباً أمام فريق سموحة في الجولة الثامنة والعشرون لبطولة الدوري المصري، وذلك بعد أيام قليلة من تعادل "المارد الأحمر" مع فريق بيراميدز، وخسارة سموحة أمام الإسماعيلي، وهو ما يجعل المباراة غاية في الأهمية للأهلي الذي نجح مؤخراً في الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في استاد الإسكندرية عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، ويميل تاريخ المواجهات بين الفريقين لصالح الأهلي حيث تقابل الفريقين في 21 مباراة من قبل فاز الأهلي في 11 وخسر في 3 وتعادل الفريقين في 7 مناسبات، ويدخل الفريقين المباراة، بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك المتصدر حيث الأهلي المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقاط بعدما لعب 27 مباراة فاز في ثمانية لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

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