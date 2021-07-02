المصري عبد الرحمن نادر ثاني لاعبي السلة العرب في نهائي الـ "NBA"

المصدر: جوني جبور-دبي

بات عبد الرحمن نادر الأميركي الجنسية المصري الأصل، ثاني لاعبي السلة العرب الذين ينجحوا في كتابة التاريخ في الدوري الأميركي للمحترفين الـ "NBA"، بتأهله برفقة فريقه "فونيكس صانز"، إلى نهائي النسخة الحالية.

ويتطلع نادر إلى يصبح أول عربي يتوج بلقب الـ "NBA"، بعد أن أصبح ثاني اللاعبين العرب الذين ينجحوا في بلوغ النهائي خلف مواطنه علاء عبد رب النبي، الذي بلغ مع فريقه "بورتلاند بليزي" نهائي دوري السلة الأميركية للمحترفين عام 1992، قبل أن يخسر حينها أمام "شيكاغو بولز" بقيادة الأسطورة مايكل جوردن.

وينظر نادر برفقة فريقه "فونيكس صانز" المتوج بطلاً للقسم الغربي من المسابقة، الفائز في القسم الشرقي لدوري المحترفين، والذي سيتحدد من سلسلة لقاءات "ميلوكي باكس" و"أتالانتا هوكس".

ويعتبر عبد الرحمن الذي استهل مشواره في "NBA" عام 2018 مع فريق "بوسطن سيلتيكس"، رابع اللاعبين العرب الذين سجلوا حضورهم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد مواطنه علاء عبد رب النبي مع فريق "بورتلاند تريل بلايزر"، واللبناني روني صيقلي لاعب "غولدن ستيت ورويوز"، والتونسي صالح الماجري لاعب "دالاس مافريكس".

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