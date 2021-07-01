هل تنهي سيرينا وليامز مشوارها عقب سقوطها باكية في بطولة ويمبلدون

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت ردود الأفعال من محبي كرة التنس على الموقف التي تعرضت له بطلة كرة المضرب الأمريكية سيرينا وليامز البالغة 39 عاما وذلك عقب سقوطها أثناء المباراة وبكائها وعدم قدرتها على تكملة المباراة أمام البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش الثلاثاء الماضي، وأعلنت اللاعبة انسحابها من المباراة وخرجت من الملعب باكية أمام تصفيق حاد من الجمهور الحاضر إلى المباراة.

وتناول جمهور مواقع التواصل الإجتماعي الموقف التي تعرضت له من جانب كبر سن اللاعبة الذي بلغ 39 عاماً وهو بالتأكيد انجاز لها أن تحافظ على تواجدها طوال هذه السنوات حيث نجحت سابقاً في الحصول على لقب بطولة ويمبلدون 7 مرات، فهل ستكون هذه البطولة هي الأخيرة لبطلة التنس الأمريكية.

وكانت وليامز متقدمة 3-2 في المجموعة الافتتاحية، وخرجت لتلقي العلاج، لكن اللاعبة الأمريكية المخضرمة بكت عندما حاولت استئناف اللعب، ولم تستطع الاستمرار بسبب الإصابة عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 3-3، لتتأهل ساسنوفيتش دون عناء إلى الدور الثاني.

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