بالفيديو.. انفعال مدير كرة الأهلي سيد عبدالحفيظ على حكم مباراة الترجي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

رصدت الكاميرات ردة الفعل الغاضبة من جانب مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري سيد عبدالحفيظ، على حكم مباراة الترجي التونسي، أمس السبت، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة وصعوده إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي بحثاً عن اللقب العاشر.



انفعالات سيد عبد الحفيظ و موسيمانى قبل احتساب الحكم ضربة جزاء للأهلى أمام الترجى#صدى_البلد #البلد pic.twitter.com/i4KEaGnTQI — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) June 27, 2021

ونجح الأهلي في حسم المباراة خلال الشوط الأول بهدف من ركلة جزاء مستفيداً من طرد مدافع الترجي نتيجة عرقلته لمهاجم الأهلي، الذي أسهم في حسم المباراة لصالح أصحاب الأرض بعد أن خاضوا ما يقارب 60 دقيقة وهم متفوقين في العدد والنتيجة.



ورصدت كاميرا موقع "صدى البلد" المصري انفعال الجهاز الفني والإداري لفريق الأهلي على حكم المباراة الذي لم يقم باحتساب ركلة جزاء من البداية للأهلي قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتطلب الحكم الذي ظل فترة طويلة قبل اتخاذ القرار.



وأظهرت الكاميرات تركيز سيد عبد الحفيظ، على حصول لاعب الترجي إلياس شيتالي على البطاقة الحمراء أكثر من تركيزه على احتساب ركلة الجزاء وهو ما دفع الحكم الرابع إلى التدخل بقوة في أكثر من مناسبة، ولم يهدأ مدير الكرة إلا بعدما فعل الحكم ما يريده وهو احتساب ركلة جزاء، وطرد مدافع الترجي إلياس شيتالي.

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