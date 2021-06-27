الأهلي المصري يقسو على الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

صعد فريق الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه الكبير على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي من البطولة في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد السلام بالقاهرة، ليكون مجموع مباراتي الدور نصف النهائي 4-0 بعد أن كان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

ونجح الأهلي في حسم المباراة مبكراً بهدف في الشوط الأول من ركلة جزاء وحالة طرد لفريق الترجي التونسي بالدقيقة 38، بعدما وصل لاعب الأهلي علي معلول إلى المرمى من ركلة جزاء، وطرد في نفس الهجمة لاعب الترجي إلياس شيتالي، ليسهل من مهمة الأهلي في الدور الثاني، ونجح في حسم المباراة بهدفين أحرزهما محمد شريف، في الدقيقة 56 من انفراد تام بالمرمى معلناً عن ثاني أهداف الأهلي.

ونجح البديل حسين الشحات، من حسم المباراة بهدف رائع أكده تقنية الفيديو، في الدقيقة 60 لعبها من أعلى الحارس ليؤكد فوز الأهلي وصعوده إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي بحثاً عن اللقب العاشر في تاريخه

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news