"ويفا" يوافق على سحب زجاجات المشروبات الكحولية من أمام اللاعبين المسلمين

المصدر: وكالات

وافق الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" على سحب زجاجات الجعة "مشروبات كحولية" من أمام اللاعبين المسلمين خلال المؤتمرات الصحافية في حال تقدموا بطلب من أجل ذلك، بعد تصرف لاعب وسط فرنسا بول بوغبا الذي أثار جدلاً واسعاً.

وأكد متحدث باسم الاتحاد القاري للعبة لوكالة فرانس برس مؤكداً معلومات نقلتها صحيفة "دايلي تيليغراف" البريطانية "سنسأل اللاعبين المسلمين اذا كانوا موافقين أم لا" مذكراً أن الأمر يتعلق بـ "جعة من دون كحول".

وأضاف المتحدث أيضاً، أنّ شركة "هاينيكن" المنتجة للجعة واحدى الرعاة الاساسيين لكأس أوروبا "موافقة على هذه المقاربة".

وكان بوغبا سحب زجاجة الجعة الموضوعة أمامه على الطاولة قبل التحدث الى الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي بعد انتهاء مباراة فرنسا وألمانيا، ما اثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن تصرف لاعب الوسط الفرنسي جاء بعد 24 ساعة من قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسحب زجاجتين من "كوكا كولا" وطالب بشرب الماء بدلاً من المشروب الغازي الاميركي الشهير.

وكان الاتحاد القاري أشار لاحقاً بعد الحادثتين، أنّ اللاعبين عموماً لا يواجهون أي غرامة، لكنه قام بتذكير اتحادات المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة القارية بأهمية الشركات الراعية "للبطولة ولكرة القدم الاوروبية عموماً".

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