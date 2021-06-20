الأهلي المصري يقترب من الحلم الإفريقي العاشر

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

اقترب الأهلي المصري في تحقيق اللقب الإفريقي العاشر بعدما وضع قدماً في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعدما حسم، ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز مثير على حساب مضيفه الترجي التونسي بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حمادي العقربي في رادس.

ونجح الأهلي في خطف المباراة بعد أحداث مؤسفة شهدتها بداية المباراة ما بين جمهور الترجي والأمن التونسي، تسببت في تأجيل المباراة لمدة ساعة بسبب إطلاق قنابل مسيلة للدموع على الجمهور.

وتمكن الأهلي في حسم المباراة بفضل هدف محمد شريف، الذي أحرزه في الدقيقة 68، وخرج الفريق المصري فائزاً، في الشوط الأول من المرحلة الهامة بالبطولة ولكن مواجهة الحسم ستكون السبت المقبل في ملعب الأهلي بمدينة السلام بالقاهرة.

وقاد الحارس الدولي محمد الشناوي، فريقه للفوز بعد التصدي لمحاولات الترجي بتألق واضح، بينما افتقد الفريق التونسي، الفاعلية في استغلال الفرص الهجومية، لتنتهي المباراة بهدف لصالح فريق الأهلي سيكون له دوراً هاماً في تحديد الطرف الصاعد للمباراة النهائية.

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