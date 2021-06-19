بيليه يتوقع وصول نيمار إلى «رقم الأسطورة»

المصدر: ريو دي جانيرو ■ وكالات

أشاد أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، بمواطنه المهاجم نيمار، بعدما قاد الأخير المنتخب البرازيلي إلى انتصاره الثاني على التوالي في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)، المقامة حالياً في البرازيل.

وكتب بيليه (80 عاماً) على «انستغرام»: «مثل كل البرازيليين، أشعر بالسعادة في كل مرة أراه (نيمار) يلعب فيها».

وسجل نيمار الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي في المباراة التي فاز فيها على نظيره البيروفي 4/‏‏ صفر، فجر أمس.

ورفع نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رصيده مع المنتخب البرازيلي إلى 68 هدفاً، ليواصل الاقتراب من رقم الأسطورة بيليه، الذي سجل 77 هدفاً للمنتخب البرازيلي في 92 مباراة دولية.

وأوضح بيليه أن نيمار يمكنه الوصول إلى رصيده نفسه من الأهداف مع المنتخب البرازيلي.

ويتأهل إلى ربع نهائي كوبا أميركا المنتخبات الأربعة الأولى في كل من المجموعتين (من أصل خمسة في كل منها).

وتناوب على تسجيل أهداف البرازيل كل من أليكس ساندرو، ونيمار، وإيفرتون ريبيرو، وريتشارلسون.

وهذا الفوز هو التاسع على التوالي لـ«سيليساو»، الذي بات متصدراً للمجموعة الثانية بست نقاط من مباراتين، وحسم بالتالي بطاقته إلى ربع النهائي، فيما تقبع البيرو في المركز الخامس والأخير بصفر نقاط من مباراة واحدة.

وأنهى البرازيليون الشوط الأول من المباراة متقدمين بهدف نظيف، سجله ساندرو ظهير يوفنتوس الإيطالي في الدقيقة 13، عندما استلم عرضية من مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي غابرييل جيزوس، وسددها قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، انتظر منتخب السامبا حتى الدقائق الـ20 الأخيرة للاستعراض، فتوج نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار مجهوده بهدف في الدقيقة 68 بتسديدة أرضية قوية بعيدة، أسكنها في الزاوية اليمنى للحارس.

وجاء هدف نيمار بعد دقائق من تراجع حكم المباراة عن قراره باحتساب ركلة جزاء للبرازيل، عقب لجوئه إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وفي الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة، أنهى البرازيليون النزال بهدفين للبديلين ريبيرو (89) وريتشارلسون (90+3).

وقبيل ذلك في المجموعة نفسها، تعادلت فنزويلا سلباً مع كولومبيا، لتحصد أولى نقاطها في البطولة من مباراتين، وتحتل المركز الثالث خلف كولومبيا الثانية مع أربع نقاط.

وشهدت المباراة تألقاً من الحارس الفنزويلي فويلكر فارينيس الذي قام بتصديات رائعة، لاسيما في الدقائق الأخيرة التي سجل فيها ميغيل بورخا هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.

بيليه: «مثل كل البرازيليين، أشعر بالسعادة في كل مرة أراه (نيمار) يلعب فيها».

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