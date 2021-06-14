بالفيديو.. حقائق لا تعرفها عن "كوبا أميركا".. إخفاق بيليه ومارادونا

المصدر: جوني جبور-دبي

يحفل تاريخ "كوبا أميركا" لكرة القدم والتي استهلت نسختها الأولى عام 1916، بإحصائيات لافتة وحقائق غريبة، ولعل أبرزها أخفاق كل من أسطورتي كرة القدم، البرازيلي بيليه، والأرجنتيني دييغو مارادونا في تحقيق لقبها، واكتفائهما بالمشاركة في نسخة واحدة، جاءت للجوهرة السمراء في نسخة 1959، ولماردونا في عام 1979.

وتعود فكرة البطولة إلى الأرجنتين التي نظمت في العام 1916 بطولة دولية بمناسبة الذكرى المئوية لاستقلالها، شاركت فيها بجانب الدولة المضيفة كل من منتخبات البرازيل وتشيلي وأوروغواي، في بطولة مثلت حجر أساس ولادة "كأس أميركا الجنوبية" لكرة القدم، التي عرفت لاحقاً بالمسمى الحالي "كوبا أميركا"، خصوصاً أنه تم خلال البطولة الأولى تأسيس اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" الذي بات يضم حالياً 10 أعضاء، هم: الارجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والباراغواي والبيرو والأوروغواي وفنزويلا.

وجمعت المباراة الأولى بتاريخ البطولة التي أقيمت في الثاني من يوليو 1916 على استاد "جيمناسيا لابلاتا" في العاصمة الأرجنتينية، كل من منتخبا الأوروغواي وتشيلي، في لقاء انتهى بفوز أوروغواي برباعية نظيفة، وشهدت توقيع لاعبها خوسية بانديبين على الهدف الأول تاريخياً في "كوبا أميركا" حين سجل في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

ورغم سيطرة الأورغواي والأرجنتين على المسابقة في نسخها الأولى، إلا نهائي كأس العالم 1930 الذي توجت به الأوروغواي بالفوز على الأرجنتين "4-2" كان وراء تصاعد العداء بين الدولتين الذي انعكس بدوره على تأجيل "كوبا أميركا" لخمسة سنوات قبل معاودة انطلاقها في العام 1935.

"الإمارات اليوم" ترصد أبرز الحقائق الغريبة التي رافقت تاريخ بطولات "كوبا أميركا"، وذلك وفقاً للآتي:

1ـ انطلاقة البطولة جاءت من الأرجنتين في 2 يوليو من عام 1916

2ـ الاوروغواي أكثر المنتخبات تتويجاً بـ "كوبا أميركا" برصيد 15 لقب

3ـ أخفق أسطورتا كرة القدم بيليه ومارادونا في الفوز بلقب "كوبا أميركا".

4ـ شارك ماردونا في نسخة 1979 بقميص يحمل الرقم 6 وليس برقمه الشهير 10

5ـ احتفل نجم الكرة المكسيكية لويس هرنانديز ببلوغه الهدف 2000 في نسخة 1997

6ـ بلغ منتخب بارغواي نهائي نسخة 2011 من دون الفوز بأية مباراة

7ـ أهدر الأرجنتيني مارتن باليرمو ثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة في نسخة 1999

8ـ انتظرت كولومبيا 85 عاماً لحصد لقبها الأول في "كوبا أميركا" وذلك في نسخة 2001

9ـ استضافت أمريكا النسخة 100 عام 2016 في بطولة تقام للمرة الأولى خارج أمريكا الجنوبية

10ـ أنهى منتخب البرازيل في 2019 صياماً دام 12 عاماً عن الفوز باللقب.

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