وكالات

أعلن اتحاد أميركا ⁠الجنوبية لكرة ⁠القدم (كونميبول) واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستستضيف بطولة كوبا أميركا للمرة الثالثة ⁠في تاريخها والثانية توالياً عبر نسخة عام 2028.

وستشهد هذه النسخة من البطولة، التي تقام كل أربعة أعوام، مشاركة ستة ⁠منتخبات من الكونكاكاف، تتأهل جميعها عبر بطولة الكأس الذهبية لعام 2027، لتنضم إلى عشرة منتخبات من أميركا الجنوبية.

وتقام منافسات نسخة 2028 في الفترة ما بين التاسع من يونيو ‌والتاسع من يوليو 2028.

وكانت الولايات المتحدة استضافت النسخة الماضية من كوبا أميركا عام 2024، والتي انتهت بفوز الأرجنتين على كولومبيا في المباراة النهائية. كما استضافت الولايات المتحدة البطولة في عام 2016، وأحرز المنتخب الأميركي حينها المركز الرابع.

وقال رئيس اتحاد الكونكاكاف فيكتور مونتاجلياني في ⁠بيان ”بعد تعاوننا في عام 2024، يسعدنا أن ⁠نتعاون مرة أخرى لجلب بطولة كوبا أميركا التابعة لاتحاد الكونميبول إلى منطقتنا في عام 2028“.

وأضاف: ”ستتيح هذه الاتفاقية أمام ست منتخبات وطنية تابعة للكونكاكاف فرصة ⁠جديدة للتنافس ضد عدد من أفضل المنتخبات في العالم، مع تعزيز الأهمية التنافسية ⁠للكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف“.

وأعلن الاتحادان أنهما سيكشفان ⁠عن تفاصيل المدن المضيفة والملاعب في وقت لاحق.

وقال رئيس الكونميبول أليخاندرو دومينجيز في بيان ”كوبا أميركا هي أكثر بكثير من مجرد بطولة: إنها جزء من ‌هويتنا وتاريخنا وعظمة كرة القدم في أميركا الجنوبية“.

وأضاف ”في عام 2028، سنجلب هذا الشغف مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، مؤكدين ‌من ‌جديد شراكتنا التاريخية مع اتحاد الكونكاكاف والتزامنا المشترك بمواصلة دفع عجلة نمو كرة القدم في جميع أنحاء القارة“.