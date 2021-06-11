حقائق مثيرة في كأس أمم أوروبا.. رونالدو ليس الأكبر سناً

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تسجل النسخة الحالية من بطولة أمم أوروبا «يورو 2020» التي تنطلق اليوم بلقاء إيطاليا وتركيا (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، حقائق مهمة يتقدمها تجاوز 19 لاعبا لمئة مباراة دولية، على رأسهم كريستيانو رونالدو الذي خاض مباراته 175 مع البرتغال، ورفع رصيده أيضا من الأهداف إلى 104 أهداف ليقترب أكثر من أن يصبح الهداف التاريخي للمباريات الدولية.

ويحمل رونالدو الرقم القياسي في عدد المباريات في بطولة أوروبا برصيد 21 مباراة وسيشارك في بطولته الخامسة.

ورغم بلوغه 36 عاما، لكنه ليس أكبر اللاعبين سنا في البطولة، إذ يبلغ الحارس الهولندي مارتن ستيكلنبرغ 38 عاما بعدما عاد من الاعتزال الدولي ليحجز مقعده في تشكيلة هولندا في مارس الماضي.

وسيكون البولندي كاسبر كوزوفسكي أصغر لاعب في بطولة 2020، إذ أنه أحد لاعبين اثنين يبلغ عمرهما 17 عاماً وهو أمر لم يحدث من قبل، إذ ينضم إليه الإنجليزي جود بيلينغهام الذي سيبلغ الـ 18 عاما في 29 يونيو الحالي وقد يشارك في دور الـ16 في يوم عيد ميلاده في حال بلغت إنجلترا هذا الدور، بينما سيبلغ كوزوفسكي 18 عاما في أكتوبر المقبل.

وتملك إسبانيا أصغر تشكيلة بمتوسط 24.5 عام، بينما السويد هي الأكبر بمتوسط يبلغ 29.2 عام. وأصغر قائد هو الأسكتلندي أندرو روبرتسون وعمره 27 عاما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news