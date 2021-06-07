موظفة تتهمه بالإساءة الجنسية.. إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

المصدر: وكالات

أعلنت لجنة القيم في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أول من أمس، وقف رئيس الاتحاد روجيريو كابوكلو عن العمل مؤقتا، بعدما واجه اتهامات بالإساءة الجنسية.

وأوقف كابوكلو مبدئيا لمدة 30 يوما، وذلك بعدما اتهمته موظفة في الاتحاد بتوجيه إساءة جنسية ومعنوية لها، علما بأنه نفى كل الاتهامات الموجهة له.

وذكر الاتحاد في بيان: «الاتحاد تلقى يوم الأحد قرار لجنة القيم بالإيقاف المؤقت (لمدة 30 يوما بشكل مبدئي) للرئيس روجيريو كابوكلو عن أداء مهام منصبه».

وطبقا للوائح الاتحاد، التي تنص على إسناد المهمة لنائب الرئيس الأكبر سنا، يتولى أنطونيو كارلوس نونيز مهام رئيس الاتحاد خلال فترة وقف كابوكلو عن العمل.

ويأتي وقف كابوكلو عن العمل في الوقت الذي يشهد فيه الاتحاد البرازيلي حالة من التوتر.

فقد أبدى المدير الفني للمنتخب البرازيلي تيتي ولاعبوه، حالة من الاستياء إزاء إقامة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في البرازيل اعتباراً من الأحد المقبل، وتردد أنهم ما زالوا يفكرون في خوض البطولة من عدمه.

ومن المقرر الإعلان عن القرار النهائي عقب مباراة المنتخب البرازيلي أمام باراغواي المقررة (فجر الخميس الساعة 4:30 بتوقيت الإمارات) ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وتعد البرازيل من أكثر الدول التي تضررت من جائحة فيروس كورونا المستجد، وقد وقع الاختيار عليها لاستضافة كوبا أمريكا، بعد استبعاد كولومبيا والأرجنتين من الاستضافة المشتركة للبطولة بسبب اضطرابات سياسية وزيادة في معدلات العدوى بفيروس كورونا المستجد، على الترتيب.

وشهدت البرازيل أكثر من 473 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد سجلت أمس الأحد 866 حالة وفاة.

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