مدافع سيتي دياش لاعب العام في انجلترا

المصدر: وكالات

اختير المدافع الدولي البرتغالي روبن دياش والمتوج أخيراً مع مانشستر سيتي بطلاً للدوري الممتاز، لاعب العام في إنجلترا بناء على تصويت أعضاء رابطة الصحافيين، بحسب ما أعلنت الأخيرة الخميس. وتقدم دياش، ابن الـ 24 عاماً، على مهاجم توتنهام هوتسبر هاري كاين وزميله في "سيتيزنس" البلجيكي كيفن دي بروين. وبات دياش أول مدافع يحرز الجائزة منذ فوز مدافع ليفربول ستيف نيكول قبل 32 عاماً، وثالث لاعب يفوز بالجائزة في عامه الأول في الدوري الإنجليزي.

وقال مدافع سيتي في مقابلة مع رابطة الصحافيين في انجلترا "انه امتياز كبير. من الواضح انه لم يكن بإمكاني تحقيق ذلك من دون نجاح الفريق". وتابع "أعتقد أن فوزي بهذه الجائزة هو مثال رئيسي على كيفية عمل فريقنا، الطريقة التي نبني فيها مبارياتنا". وأردف "تعكس كل التكاتف الجماعي الذي لدينا على الملعب، كيف نلعب والروحية التي يتمتع بها الفريق ومع هؤلاء اللاعبين".

وحصل 9 لاعبين من سيتي على أصوات المشاركين في الاستفتاء، ونالوا أكثر من 50 في المئة من مجمل الاصوات. وتمنح جائزة أفضل لاعب منذ 1948، وكان ستانلي ماثيوز أول من فاز بها. في المقابل، قالت كاري براون رئيسة مجلس رابطة الصحافيين "يملك (المدرب الاسباني) بيب غوارديولا قدرة على تطوير اللاعبين، وصقلهم، ولكن لم يسبق أن وصل وافد جديد إلى تشكيلة لبيب مزخرة بالانجازات ومارس مثل هذا التأثير".

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