الاتحاد الإنجليزي للرجبي يقاطع مواقع التواصل الاجتماعي بسبب العنصرية

المصدر: لندن - د.ب.أ

تنضم لعبة الرجبي في إنجلترا إلى كرة القدم ورياضات أخرى في مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي، في عطلة نهاية هذا الأسبوع، في موقف موحد ضد العنصرية والتمييز.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للرجبي، أمس، أن جميع قنواته عبر مواقع التواصل ستخضع للحجب بشكل مؤقت.

وستنضم الأندية المنافسة في الدوري المحلي ودوري البطولة الإنجليزية إلى المقاطعة، بجانب أندية الدوري الممتاز.

وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد الإنجليزي أن «مشهد التضامن ضد العنصرية عبر الإنترنت»، سيكون بين عصر اليوم ومساء الإثنين المقبل، ويتضمن مساندة الاتحاد الإنجليزي للرجبي لكرة القدم ولعبة الكريكيت في إنجلترا وويلز.

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