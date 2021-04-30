أنظار الأفارقة تتجه إلى قرعة «الأبطال» اليوم

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء قرعة دور الثمانية والدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي تجرى اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة. وتحددت الفرق الثمانية المتأهلة للأدوار الإقصائية، منها خمسة أندية عربية، عقب انتهاء مرحلة المجموعات في وقت مبكر من الشهر الجاري. تأهل سيمبا التنزاني والأهلي المصري عن المجموعة الأولى، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري عن الثانية، والوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي عن الثالثة، والترجي التونسي ومولودية الجزائر عن المجموعة الرابعة. في المقابل، يغيب عن الأدوار المقبلة في البطولة حاملوا ألقاب سابقين، بينهم الزمالك المصري، ومازيمبي، وكذلك فريق فيتا كلوب.

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