استقالة رئيس النادي الأهلي السعودي من منصبه
أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الجمعة، عن تقدم عبد الاله مؤمنة رئيس النادي الأهلي باستقالته الرسمية من مجلس غدارة النادي.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي لها، عن إصدار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، قرارا بتكليف وليد غازي سلطان وهو الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي حاليا، بمهام تسيير أعمال النادي في الفترة المقبلة.
وأوضحت الوزارة في بيانها، بان باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأهلي، سيتم فتحه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25 من الشهر الجاري، وذلك وفقا للإجراءات التي سيعلنها النادي.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي لها، عن إصدار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، قرارا بتكليف وليد غازي سلطان وهو الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي حاليا، بمهام تسيير أعمال النادي في الفترة المقبلة.
وأوضحت الوزارة في بيانها، بان باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأهلي، سيتم فتحه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25 من الشهر الجاري، وذلك وفقا للإجراءات التي سيعلنها النادي.
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