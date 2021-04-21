إنتر ميلان لم يعد ضمن مشروع دوري السوبر الأوروبي

المصدر: وكالات

قال إنتر ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء إن النادي لم يعد ضمن مشروع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وأعلن إنتر في بيان "نحن ملتزمون دائما بمنح مشجعينا أفضل تجارب ممكنة في كرة القدم، الابتكار والشمول من ضمن جيناتنا منذ تأسيس النادي".

وجاء في بيان صادر على موقع نادي مدينة ميلانو الاربعاء "يؤكد نادي إنترناتسيونالي ميلانو انه لم يعد جزءا من مشروع الدوري السوبر".

وتابع متصدر الدوري الايطالي راهنا والباحث عن لقبه الأول في "سيري أ" منذ 2010 "نحن ملتزمون دوماً بتقديم أفضل تجربة للجماهير. مشاركتنا مع جميع أصحاب المصلحة لتحسين صناعة كرة القدم لن تتغير أبدا".

وختم النادي الازرق والاسود المملوك صينيا والذي اصبح اول ناد ايطالي يعلن انسحابه "تطلع لمواصلة العمل مع المؤسسات وجميع أصحاب المصلحة من أجل مستقبل الرياضة التي نحبّ".

ومن بين الاندية الـ12 المؤسسة للدوري السوبر الجدلي، لم يبق سوى ريال مدريد وبرشلونة (اسبانيا) ويوفنتوس وميلان (ايطاليا) بعد انسحاب ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشلسي وتوتنهام من انجلترا واتلتيكو مدريد الاسباني.

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