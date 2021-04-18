تشكيل الأهلي المتوقع لقمة الزمالك بعد تأكد غياب 11 لاعب

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري اليوم الأحد عند الساعة 11:30 بتوقيت الإمارات في مباراة هي الأولى التي تجمع الفريقين بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، الذي انتهى لصالح الأهلي بنتيجة 2-1.



ويعاني فريق الأهلي كثيراً خلال المباراة بسبب كثرة الإصابات والغيابات التي وصلت إلى 11 لاعب كان أخرهم الحارس الأساسي محمد الشناوي بسبب اصابته بفيروس كورونا.



ويتصدر نادي الزمالك بطولة الدوري العام برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الرابعة وله 27 نقطة من 11 مباراة فقط ويتبقى له ثلاث مباريات.



ويغيب عن الأهلي اليوم فريق كامل من اللاعبين وهم محمد الشناوي في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمود وحيد، محمد هاني، في الدفاع، كما يغيب ثلاثي الوسط محمد محمود، كريم نيدفيد، حمدي فتحي، وثلاثي الهجوم علي معلول، وليد سليمان وجونيور أجاي.



وسيجد مدرب فريق الأهلي نفسه مجبراً على التشكيل الذي سيخوض المباراة، ويتكون من: علي لطفي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع كل من أيمن أشرف ورامي ربيعة وبدر بانون وأحمد بيكهام، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، وفي الهجوم محمد شريف.

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