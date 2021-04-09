تفاصيل صادمة عن وفاة لاعب في دوري إنجليزي.. "وجد مشنوقاً"

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن تفاصيل وفاة اللاعب لي كولينز قائد فريق "بوفيل تاون" المنافس في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي لكرة القدم، وأن اللاعب توفي مشنوقاً في غرفته بالفندق الذي كان يقيم فيه برفقة الفريق.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن تقرير الطبيب الشرعي، أكد وفي تشريح أولي لجثة اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، أنه مات مشنوقاً.

وقالت الصحيفة، إن: "التحقيقات في قضية اللاعب، فتحت منذ 31 مارس الماضي، حين لم يحضر كولينز تدريبات الفريق، والاستفسار عن سبب غيابه من قبل إدارة فندق "ويست لينز" القريب من مدينة بوفيل، وأعقبت باكتشاف جثته معلقة في غرفته".

وكان المدافع الإنجليزي كولينز قد استهل مسيرته في العام 2007 مع فريق وولفرهامبتون واندروز، مروراً بكل من هيريفورد وبورت فايل وبارنسلي وشروزبري ونورثامبتون ومانسفيلد وفورست جرين، وأخرها الانتقال في 2019 إلى فريقه الحالي يوفيل تاون، في مسيرة خاض على مدارها 408 مباراة، سجل فيها ثمانية أهداف جاء نصفها مع فريق "بورت فايل" بين عامي 2009 و2012.

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