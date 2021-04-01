الزمالك في مباراة المصير.. والأهلي في مهمة حسم التأهل الإفريقي أمام المريخ

المصدر: وكالات

يبحث الزمالك المصري وصيف بطل النسخة الماضية، عن إنعاش حظوظه في البقاء ضم مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، إلا أنه سيخوض مباراة مصيرية ضد مضيفه مولودية الجزائر الجزائري الذي يكفيه التعادل لبلوغ ربع النهائي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات (ثمن النهائي)، في حين يتطلع الأهلي حامل اللقب الى حسم تأهله بعد انطلاقة متعثرة، عندما يحل ضيفا ثقيلا على المريخ السوداني.

ويدرك الزمالك تماماً أن مهمته شبه مستحيلة، وأن حسم الأمور ليست في يده تماماً، إذ يحتاج الى الفوز في مباراتيه المتبقيتين ضد المولودية السبت على ملعب "5 جويلية" في الجزائر، ثم تونغيث السنغالي في القاهرة في الجولة الأخيرة، شرط خسارة المولودية لمباراته المقبلة أيضاً ضد الترجي التونسي الذي حسم تأهله منذ المرحلة السابقة. ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، فيما يتصدر الترجي برصيد 10 نقاط أمام المولودية بثماني نقاط وأخيرا تونغيث بنقطة واحدة. ويأمل المدرب الفرنسي لفريق "القلعة البيضاء" باتريس كارتيرون ان يجتاز هذا الأمر بنجاح، وأشار في تصريحات لموقع النادي الرسمي الى أنه تولى المهمة في ظروف صعبة، وأن "حالة اللاعبين النفسية لم تكن جيدة". وتابع: "هدفي أن أجعل اللاعبين يحبون لعب كرة القدم ويستمتعون بذلك، لأنني وجدت الأمور صعبة بعد عودتي".

ويمتلك الفرنسي عناصر يمكنهم تحقيق المهمة بنجاح بوجود الحارس محمود جنش، وفي الدفاع أحمد عيد وحازم إمام، ولاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو" والجناح المغربي أشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم "أوباما". وفي المجموعة الأولى، يتطلع الأهلي الى مواصلة السعي نحو لقبه العاشر في السنبقة تاريخيا، عندما يخوض مواجهة صعبة ضد مضيفه المريخ السوداني السبت في الخرطوم. ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة بسبع نقاط خلف سيمبا التنزاني المتصدر بعشر نقاط، فيتا كلوب ثالثاً بأربع نقاط بينما يأتي المريخ في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وحرص المدرب الجنوب أفريقي لنادي القرن بيتسو موسيماني على رفع معنويات لاعبيه، وطالبهم باللقب لأجل الفوز دون سواه. وقال لموقع النادي: "سنخوض اللقاء من أجل تحقيق 3 أهداف، حسم التأهل ومواصلة البحث عن صدارة المجموعة، وتوجيه رسالة الى المنافسين أن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز داخل أو خارج ملعبه".

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