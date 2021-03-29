حكم يهاجم محمد صلاح.. ويطالب كلوب بإيقافه!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

هاجم الحكم البريطاني الأسبق كيث هاكيت النجم المصري محمد صلاح، مطالباً الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بتوجيه نصيحة إلى اللاعب المصري بضرورة إيقاف التمثيل والغطس داخل منطقة الجزاء في المباريات، على حد تعبيره.

وقال هاكيت لموقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي: "ما يفعله محمد صلاح هو أسلوب للضغط على الحكام للتأكد من أنهم حصلوا على الرؤية الكاملة من الزاوية الصحيحة للحالة.. يجب أن يتحرك الحكام بشكل قريب نسبيا لمعرفة مدى قوة الاحتكاك بين اللاعبين، وما إذا كان سيسقط اللاعب على الأرض قبل اقتراب المدافع".

وأوضح: "هناك أوقات يسقط فيها محمد صلاح على الأرض ولا يحصل على ركلة جزاء ولا يتم معاقبته من قبل الحكم! السقوط داخل منطقة الجزاء وادعاء الاحتكاك من المنافس هدفه خداع الحكام ويحتاجون إلى التركيز لمنع حدوثها في الموسم المقبل بقدر المستطاع".

واستمر: "أطلب من كلوب الهمس في أذن محمد صلاح، ينصحه بوقف مثل هذه الأفعال التي قد تؤثر على ليفربول ولكن هذا صعب في ذلك المستوى الاحترافي الذي أصبحت عليه كرة القدم في الوقت الحالي والذي يجبر الفرق على الفوز بأي طريقة وبأي ثمن".

وأتم تصريحاته: "هناك أيضًا بعض الحالات التي تعرض فيها محمد صلاح، للعنف ولم يحتسب له ركلة جزاء ولذلك يجب أن يكون الحكام أكثر جاهزية واستعدادًا لكل هذه المواقف حتى لا تؤثر على سمعتهم".

وكان محمد صلاح قد أثار جدلاً في الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي قبل التوقف الدولي إذ اتهمه لاعبون سابقون في ليفربول و"البريمييرليغ" منهم لاعب ليفربول جريم سونيس، وأخيراً الحكم السابق هاكيت بالتحايل على الحكام من أجل الحصول على أخطاء وضربات جزاء على الرغم من وجود تقنية الفيديو "الفار".

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