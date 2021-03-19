مفاجأة.. بريطاني يعثر على ثروة ضخمة بعد اكتشاف والده الحقيقي "أسطورة ملاكمة"

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية اليوم أن المواطن البريطاني سيمون إدواردز (40 عاماً) اكتشف أن والده الحقيقي هو أسطورة في عالم الملاكمة، ومعه بات الوريث الشرعي لثروة ضخمة تصل إلى 200 مليون استرليني. وقالت إن الأمر يتعلق بأسطورة التعليق في حلبات الملاكمة الاحترافية، بوب شيريدان أو ما يعرف بـ"الكولونيل" (76 عاما).

وقامت وكالة متخصصة في جمع العائلات مع بعضها البعض، بالعثور على والد سيمون، وتبين أنه المعلق الأشهر في تاريخ "الفن النبيل"، والذي كان صوته ملازما لأشهر النزالات في تاريخ اللعبة، من الأسطورة محمد علي إلى مايك تايسون والكثير من النجوم الكبار. ويعتبر بمثابة الأسطورة في اللعبة، ويحظى باحترام مشاهير اللعبة التاريخيين.

وقال سيمون إنه يتحدث بشكل يومي مع والده، وأنه لا يصدق ما حصل له، وأن المفاجأة هائلة بالنسبة له. ويقول المواطن البريطاني وهو أب لطفلين أنه يستعد حاليا للسفر إلى لاس فيغاس في أمريكا حيث سيلتقي بوالده "الكولونيل" في فيلا فاخرة يمتلكها الاخير ويقدر ثمنها بـ145 مليون استرليني.

واكتشف كذلك أن جذور عائلته تعود إلى دبلن بأيرلندا، وقال إن والدته الحقيقية توفيت في العام 1985، وتدعى روز ماري روان، بينما تم تبنيه من قبل العائلة التي ربته طوال العقود الماضية. وقال إن مايك إدواردز تبناه برفقة زوجته سيو، وقدموا له كل الرعاية اللازمة منذ كان في الخامسة من عمره.

وكانت علاقة قد جمعت والدته الحقيقية بوالده البيولوجي بوب، حين كان الاخير في زيارة إلى بريطاني وأقام في فندق تملكه عائلة، وكانت والدة سيمون البيولوجية تعمل في التنظيف بالفندق. ونتيجة لذلك جاء سيمون، لكن لم يتم الاعتراف به من قبل عائلة بوب.

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