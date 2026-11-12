خلال جلسة تفاعلية.. وسيم خان يشارك طلبةً تأليف قصة غامضة

حوّل الكاتب المتخصص في أدب الجريمة، وسيم خان، طلبة مدارس ويافعين إلى مؤلفين ومحققين، خلال جلسة تفاعلية بعنوان «كيف تكتب بداية قصة بوليسية»، ضمن مهرجان الإثارة والتشويق المصاحب للدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

واستعرض خان تجربته الأدبية وبدايات شغفه بالقراءة، قبل أن يشرح للمشاركين أسس بناء الرواية البوليسية، بدءاً من ابتكار الجريمة وتحديد المشتبه فيهم ودوافعهم، وصولاً إلى جمع الأدلة وكشف هوية الجاني.

وشارك الطلاب في تأليف قصة غامضة بصورة جماعية، ابتكروا خلالها شخصيات الجريمة وخلفياتها النفسية، مستلهمين دوافع مثل الغيرة والانتقام.

كما عرّفهم خان بأساليب التحقيق الجنائي وتقنيات التشويق، ومنها «التضليل السردي» الذي يوجّه شكوك القارئ نحو قرائن وشخصيات تبدو متورطة قبل كشف الحقيقة، وشهدت الجلسة تفاعلاً لافتاً، مع اقتراح الطلاب تحولات مفاجئة في مسار التحقيق.