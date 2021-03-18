بالفيديو.. حكم يتعرض للضرب ويهرب خارج الملعب

المصدر: حميد نعمان - دبي

شهدت إحدى المباريات لكرة القدم في الدوريات الدنيا ببلغاريا، حادثة اعتداء على حكم اللقاء بعد أن تعرض للضرب والصفع من قبل أحد اللاعبين الغاضب على احتساب خطأ عليه. وحتى قبل أن يخرج الحكم الورقة الصفراء قام اللاعب بضرب الحكم والاعتداء عليه، وزاد غضبه حين تلقى البطاقة، فلاحق الحكم، وساعده في ذلك بعض زملائه، وآخرون من غير اللاعبين.

وقالت صحيفة "ذي الصن" البريطانية اليوم أنه ومع استمرار الضغط على الحكم، ورغم محاولة البعض مساعدته، قرر الهروب من الملعب إلى موقف للسيارات، بسبب استمرار محاولات الاعتداء عليه.

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