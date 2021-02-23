عودة المدربين الأجانب للأندية السورية من بوابة الاتحاد الحلبي

المصدر: وكالات

أعلن نادي الاتحاد الحلبي اليوم عن وصول المدرب البرازيلي آرثر بيرنارديش لقيادة فريقه الأول بكرة القدم، وهي سابقة في الأندية السورية منذ نحو عشر سنوات موعد انطلاق الأزمة في البلاد. وسبق للأندية السورية قبل اندلاع الأزمة الاستعانة والتعاقد مع لاعبين ومدربين من جنسيات مختلفة.

ولم يفصح نادي الاتحاد عن قيمة العقد، مع الإشارة إلى أن المدرب البرازيلي البالغ (66 عاما) سبق له العمل في اندية سعودية واماراتية مطلع الالفية وعدة أندية برازيلية. وأشار مازن أبوسعدى عضو إدارة نادي الاتحاد لوكالة (فرانس برس) أن مدة عقد المدرب تمتد لموسم ونصف الموسم "سيشرف على فرق النادي وخصوصا الفريق الأول لموسم ونصف وسيقوم باختيار عناصر الفريق الأول للموسم المقبل".

يذكر أن نادي الاتحاد يعاني من نتائجه السلبية في الدوري المحلي ويحتل المركز الثامن بعد انتهاء المرحلة السابعة عشرة. وكان نادي الوحدة أعلن نهاية الشهر الماضي عودة لاعبين اجانب افارقة الى الدوري سيخضعون للتجربة قبل مشاركتهم في كاس الاتحاد الاسيوي، لكنه ما لبث ان استغنى عنهم لضعف مستواهم كاشفا عن سعيه لضم بدلاء عنهم.

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